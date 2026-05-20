Super Bowl 2030 erstmals in Nashville

Der Super Bowl im Jahr 2030 wird in Nashville stattfinden.
Super Bowl 2030 in Nashville
Das Endspiel der NFL findet in vier Jahren in der für zwei Milliarden US-Dollar neu gebauten Arena der Tennessee Titans statt.
Der diesjährige Super Bowl wurde in Santa Clara ausgetragen
© IMAGO/Icon Sportswire
Die Besitzer der 32 NFL-Teams einigten sich am Dienstag einstimmig darauf, dass das Endspiel um die American-Football-Meisterschaft in vier Jahren im für zwei Milliarden US-Dollar neu gebauten Nissan Stadium steigen soll.
Stadion noch nicht fertiggestellt
Die 60.000 Zuschauer fassende Arena, in der dann die Tennessee Titans beheimatet sein werden, soll im Februar 2027 fertiggestellt sein.
Es wird das erste Mal sein, dass ein Super Bowl im US-Bundesstaat Tennessee ausgetragen wird. Die nächsten Spielorte sind Inglewood/Kalifornien (2027), Atlanta/Georgia (2028) und Las Vegas/Nevada (2029).
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