Super Bowl 2030 erstmals in Nashville

SID 20.05.2026 • 07:06 Uhr Das Endspiel der NFL findet in vier Jahren in der für zwei Milliarden US-Dollar neu gebauten Arena der Tennessee Titans statt.

Der Super Bowl im Jahr 2030 wird in Nashville stattfinden.

Die Besitzer der 32 NFL-Teams einigten sich am Dienstag einstimmig darauf, dass das Endspiel um die American-Football-Meisterschaft in vier Jahren im für zwei Milliarden US-Dollar neu gebauten Nissan Stadium steigen soll.

Stadion noch nicht fertiggestellt

Die 60.000 Zuschauer fassende Arena, in der dann die Tennessee Titans beheimatet sein werden, soll im Februar 2027 fertiggestellt sein.