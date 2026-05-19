Verstoß gegen Auflagen: NFL-Receiver Rice im Gefängnis

SID 19.05.2026 • 21:52 Uhr Der Footballstar von den Kansas City Chiefs kommt erst am 16. Juni wieder frei - und verpasst das obligatorische Minicamp des Klubs.

Nach einem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen sitzt Footballstar Rashee Rice vom NFL-Klub Kansas City Chiefs im Gefängnis. Das gab das Texas State Attorney’s Office nach Angaben verschiedener US-Medien bekannt. Der Wide Receiver wurde positiv auf Cannabis getestet und muss deshalb 30 Tage hinter Gittern bleiben. Da Rice erst am 16. Juni freikommt, verpasst er Trainingseinheiten und das obligatorische Minicamp seines Klubs.

Der 26-Jährige hatte im März 2024 auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall verursacht, er war fast 200 km/h schnell. Mehrere Personen wurden verletzt, Rice beging Fahrerflucht und wurde zu 30 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt. Mit dem Drogenkonsum verstieß er nun dagegen.

Rice, der sich später entschuldigt und in zwei Anklagepunkten schuldig bekannt hatte, war wegen des Vorfalls von der NFL für die ersten sechs Spiele der vergangenen Saison gesperrt worden.