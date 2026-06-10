NFL: Rekordvertrag! Chiefs binden Star-Quarterback

SID 10.06.2026 • 23:53 Uhr Die Kansas City Chiefs setzen nach einer verpatzten Saison klar auf ihren Spielmacher. Patrick Mahomes unterschreibt einen Rekordvertrag.

Rekordgage für den Star-Quarterback: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar (rund 437 Millionen Euro) geeinigt. Das gab Mahomes‘ Agentur Equity Sports am Mittwoch bekannt.

„Er ist unser QB1, und den kriegt ihr nicht“, bestätigten auch die Chiefs wenig später die spektakuläre Vertragsverlängerung bei X.

NFL: Mahomes-Vertrag bis 2033 verlängert

Laut übereinstimmenden Berichten verlängert sich durch die Vereinbarung Mahomes‘ Vertrag um zwei Jahre bis 2033. Der 30-Jährige hatte das Team zu drei Triumphen im Super Bowl geführt, in der abgelaufenen Saison in der US-Football-Profiliga verpassten die Chiefs aber die Playoffs klar. Mahomes erlitt im Dezember einen Bänderriss im linken Knie, er wurde operiert und verpasste den Rest der Saison.

Mahomes hatte im Juli 2020 einen damaligen Rekordvertrag über 450 Millionen US-Dollar (plus mögliche Bonuszahlungen von 50 Millionen US-Dollar) unterzeichnet, der ihn bis 2031 an die Chiefs band. Der Klub hat den Vertrag mehrfach umstrukturiert, um Mahomes‘ Gehaltsbelastung auf das Team zu reduzieren.