Seattle Seahawks stellen größten Super-Bowl-Ring vor

SID 12.06.2026 • 12:44 Uhr Die mit 50 Brillanten verzierten Stücke wurden bei einer privaten Zeremonie übergeben.

Gut vier Monate nach ihrem Triumph haben die Seattle Seahawks bei einer privaten Zeremonie die Super-Bowl-Ringe verteilt – und nach eigenen Angaben geklotzt wie noch kein anderes NFL-Team zuvor.

Das mit 50 Brillanten verzierte Stück sei der „größte Meisterschaftsring der Geschichte“, teilte der Footballklub mit. Seattle hatte am 8. Februar die New England Patriots im Finale von Santa Clara besiegt und seinen zweiten Titel geholt.

Der Ring werde „für immer unsere historische 50. Saison und die Hingabe und Entschlossenheit unserer gesamten Franchise repräsentieren“, sagte Seahawks-Präsident Chuck Arnold.

NFL: Fans können Replika für 1600 Dollar kaufen

Das Jubiläum wird durch eine 50 im Innern des Rings gewürdigt, dazu ist „17 Wins“ in Anlehnung an die Saisonbilanz und „12 as One“ als Würdigung der Fans zu lesen. Diese werden 12s genannt.