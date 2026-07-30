Aaron Rodgers kehrt zu Steelers für finale Saison zurück

SPORT1 30.07.2026 • 23:01 Uhr Aaron Rodgers erklärt, warum er für seine 22. und finale NFL-Saison zu den Steelers zurückkehrt - und welche Rolle seine Frau Brittani spielte.

Aaron Rodgers kehrt für seine 22. und nach eigenen Worten finale NFL-Saison zu den Pittsburgh Steelers zurück – und nennt einen entscheidenden Faktor: seine Ehefrau. „Ich dachte, vergangenes Jahr könnte es das gewesen sein“, sagte Rodgers laut ESPN-Reporterin Brooke Pryor.

Den Ausschlag gab demnach auch der Coaching-Wechsel. „Und dann wurde Mike (McCarthy) verpflichtet, und ich habe mit der Frau (Brittani) gesprochen und sie sagte: ‚Du kannst noch ein Jahr machen.‘ Ich sagte: ‚Na ja, wir werden sehen, ob es klappt.‘ Und dann hat sich irgendwie alles ergeben“, erklärte Rodgers.

Der Superstar geht in seine zweite Saison in Pittsburgh. Der zehnmalige Pro Bowler, viermalige All-Pro First Teamer und viermalige NFL MVP führte die Steelers vergangene Saison zu zehn Siegen und dem AFC-North-Titel.

McCarthy zurück an Rodgers’ Seite

Dabei brachte der QB 65,7 Prozent seiner Pässe an, warf für 3322 Yards (6,7 YPA), 24 Touchdowns und sieben Interceptions. Nach der Saison trat Head Coach Mike Tomlin nach 19 Spielzeiten zurück.

Sein Nachfolger: Mike McCarthy, Rodgers’ früherer Coach bei den Green Bay Packers (2006 – 2018), im Januar verpflichtet.