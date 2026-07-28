Rekord: Jalen Carter wird bestbezahlter DT – 152-Mio-Vertrag

SID 28.07.2026 • 20:18 Uhr Jalen Carter unterschreibt bei den Philadelphia Eagles einen Rekordvertrag. Der Defensive Tackle soll von 2027 bis 2031 bis zu 160 Millionen Dollar erhalten.

Die Philadelphia Eagles haben ihren erfahrenen Defensive Tackle Jalen Carter mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Der 25-Jährige soll nach Informationen von ESPN für einen ab 2027 laufenden Vierjahresvertrag 152 Millionen US-Dollar erhalten, 106 Millionen davon sind garantiert. Carter wird damit in der National Football League (NFL) zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position.

Eagles verlängern Carter-Vertrag

Die Eagles, Super-Bowl-Champion von 2025, bestätigten die Verlängerung des Vertrages am Dienstagabend auf ihrer Website. Sollten sämtliche Leistungsboni greifen, könnte sich das Gehalt über die Laufzeit sogar auf bis zu 160 Millionen Dollar und damit auf 40 Millionen pro Jahr strecken.

„Er bringt Unruhe ins Spiel, ist clever und spielt mit vollem Einsatz“, sagte Vic Fangio, Defensive Coordinator der Eagles, über Carter, der 2024 zum All-Pro auf seiner Position gewählt wurde. „Es gibt nicht viele wie ihn, und ich bin froh, dass er auf unserer Seite ist.“