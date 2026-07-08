Amon-Ra St. Brown hat abseits des Feldes den nächsten großen Catch gemacht: Der Wide Receiver der Detroit Lions ist mit seiner langjährigen Freundin Brooklyn Adams verlobt. Das Paar verkündete die Verlobung am Dienstag mit mehreren Fotos vom Antrag bei Instagram. Dazu schrieben sie als Caption: „Hard launch“.
Deutscher NFL-Star verlobt
St. Brown und Adams sind seit der Highschool ein Paar – und ihre Geschichte war auch Teil der Netflix-Doku Receiver, die tiefe Einblicke in den Alltag mehrerer NFL-Passempfänger lieferte.
Sportlich läuft es für den Lions-Star ohnehin rund: Detroit zog ihn in der vierten Runde des 2021 NFL Drafts, inzwischen ist er viermal Pro Bowler und zweimal First-Team All-Pro. In der vergangenen Saison legte er bereits zum vierten Mal in Serie mehr als 1.100 Receiving Yards auf – und geht nun in seine sechste NFL-Saison, komplett in Detroit.
NFL: Saisonstart im September
Der nächste Termin im Kalender steht ebenfalls fest: Am 13. September starten St. Brown und die Lions gegen die New Orleans Saints in die neue Saison. Dort jagt er dem Super-Bowl-Ring hinterher.
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