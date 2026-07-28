NFL: Familiendrama erschüttert Chiefs

Justin Schroll 28.07.2026 • 14:21 Uhr Die Kansas City Chiefs stehen unter Schock: Die Ehefrau von Offensive Coordinator Eric Bieniemy wird in ihrem Haus angeschossen. Tatverdächtig ist der gemeinsame Sohn.

Tragische Nachrichten aus den USA! Die Ehefrau von Eric Bieniemy, Offensive Coordinator von NFL-Team Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes, wurde am Sonntagabend im gemeinsamen Haus des Paares in Virginia niedergeschossen. Das berichtet ESPN.

Mia Bieniemy sei mit Schussverletzungen in Brust und Arm ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei im Loudoun County bestätigte lediglich, dass eine Frau mit „schweren Verletzungen“ behandelt werde, Angaben zur Identität der verletzten Person wurden jedoch keine gemacht.

Bieniemy-Ehefrau von eigenem Sohn angeschossen?

Als Tatverdächtiger wurde der gemeinsame Sohn Elijah Zion Bieniemy festgenommen, dem vorsätzliche Körperverletzung, der Einsatz einer Schusswaffe bei einer Straftat sowie das Abfeuern einer Schusswaffe innerhalb eines Gebäudes vorgeworfen werden. Der 27-Jährige sitzt ohne Kaution in Untersuchungshaft.

„Unsere Gedanken sind bei Eric Bieniemy“, erklärte Chiefs-Cheftrainer Andy Reid. „Mia ist in stabilem Zustand, das ist das Positive.“ Es sei „schwer, so etwas zu erleben“. Der 56 Jahre alte Bieniemy fehlte am Montag beim Training, wann er wieder zurückkehrt, steht noch nicht fest. „Das ist das echte Leben, darum muss man sich kümmern“, fügte Reid hinzu.