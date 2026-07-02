Gute Nachricht für deutsche NFL-Fans: Mehr Spiele im Free-TV

SPORT1 02.07.2026 • 12:00 Uhr Gute Nachricht für alle NFL-Fans in Deutschland: Im frei empfangbaren Fernsehen wird künftig deutlich mehr Live-Football zu sehen sein. Dabei soll es Partien über die etablierten Sonntagsspiele hinaus geben.

Die National Football League (NFL) baut ihre TV-Präsenz im deutschsprachigen Raum weiter aus. Nach dem Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland werden die Übertragungsrechte künftig enger gebündelt. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen läuft die erweiterte Partnerschaft mindestens bis zum Ende der Saison 2028/29 und soll Football-Fans das bislang umfangreichste TV-Angebot im deutschsprachigen Raum bieten.

Für Zuschauer bedeutet das vor allem eines: deutlich mehr Live-Football im frei empfangbaren Fernsehen. Die beiden etablierten Sonntagsspiele um 19 Uhr und 22 Uhr bleiben weiterhin bei RTL zu sehen. Hinzu kommen künftig auch die sogenannten Night Games – also „Thursday Night Football“, „Sunday Night Football“ und „Monday Night Football“ –, die ebenfalls im Free-TV sowie bei Sky übertragen werden. Insgesamt sollen damit bis zu neun NFL-Partien pro Woche live verfügbar sein.

Auch die internationalen Spiele der Liga bleiben fester Bestandteil des Programms. RTL zeigt künftig sämtliche NFL International Games in Europa, darunter das Gastspiel in München am 15. November 2026. Erstmals wird zudem ein reguläres Saisonspiel der NFL in Paris ausgetragen. Weitere Begegnungen finden wie gewohnt in London sowie erstmals wieder in Madrid statt.

NFL-Begeisterung nimmt immer weiter zu

Ausgebaut wird außerdem das Begleitprogramm. Sky startet zur neuen Saison mit „Sky Sport NFL“ einen eigenen 24-Stunden-Footballsender. Dort läuft unter anderem die amerikanische Original-Konferenz „NFL RedZone“, die live zwischen allen parallel stattfindenden Spielen umschaltet. Daneben wird auch die deutschsprachige Konferenz fortgesetzt, die an ausgewählten Spieltagen zusätzlich im Free-TV bei NITRO zu sehen sein wird.

„Unser Ziel ist es, American Football für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“, wird Alexander Steinforth, General Manager NFL in der DACH-Region, in einer Pressemitteilung zitiert: „Mit der Erweiterung unserer Partnerschaft bieten wir den Fans mehr Live-Spiele im Free-TV als je zuvor und schaffen gleichzeitig das bislang umfassendste NFL-Angebot im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit RTL und Sky erreichen wir Football-Fans auf allen Plattformen und schaffen die besten Voraussetzungen, um das Wachstum der NFL in der DACH Region weiter voranzutreiben.“