Deutscher bekommt nächste NFL-Chance bei den Packers

SID 29.07.2026 • 11:33 Uhr Der gebürtige Berliner hat es in Atlanta nicht in den Kader geschafft. In Green Bay kämpft er nun mit Rookie Trey Smack um einen Platz.

Der deutsche Kicker Lenny Krieg (23) bekommt bei den Green Bay Packers die nächste Chance auf eine Karriere in der National Football League (NFL).

Das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gab die Verpflichtung am Dienstag bekannt. Der gebürtige Berliner, der spät mit dem Football begonnen hatte, soll im Practice Squad mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team kämpfen.

NFL: Krieg wartet noch auf Debüt

Krieg hatte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program (IPP) geschafft, 2025 unterschrieb er bei den Atlanta Falcons einen Dreijahresvertrag.