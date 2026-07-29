Deutscher bekommt nächste NFL-Chance bei den Packers

Der deutsche Kicker Lenny Krieg (23) bekommt bei den Green Bay Packers die nächste Chance auf eine Karriere in der National Football League (NFL).
Deutscher bekommt nächste NFL-Chance
Der gebürtige Berliner hat es in Atlanta nicht in den Kader geschafft. In Green Bay kämpft er nun mit Rookie Trey Smack um einen Platz.
Das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gab die Verpflichtung am Dienstag bekannt. Der gebürtige Berliner, der spät mit dem Football begonnen hatte, soll im Practice Squad mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team kämpfen.
NFL: Krieg wartet noch auf Debüt
Krieg hatte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program (IPP) geschafft, 2025 unterschrieb er bei den Atlanta Falcons einen Dreijahresvertrag.
Zum Einsatz kam er jedoch nicht, auch nicht beim Spiel seines Teams im vergangenen November im Berliner Olympiastadion. Nach der Saison reichten ihn die Falcons an die New York Jets weiter, von dort aus ging es nun nach Green Bay.
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