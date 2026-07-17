NFL: Mega-Plan um internationale Spiele in Japan & Italien

SID 17.07.2026 • 18:52 Uhr Die NFL will noch mehr Spiele im Ausland abhalten. Weit oben auf der Liste steht unter anderem Japan.

Deutsche Football-Fans freuten sich bereits in den vergangenen Jahren über NFL-Spiele im eigenen Land – nun soll die Liste der Gastgebernationen für Begegnungen der Regular Season erweitert werden. Wie NFL-Commissioner Roger Goodell am Freitag auf dem Fanatics Fest in New York verkündete, wünsche er sich derzeit zehn Länder rund um den Globus als neue Austragungsorte.

Goodells Favorit sei Japan: „Wir hatten ein Spiel in Tokio, aber das war ein Pre-Season-Spiel, daher wollen wir jetzt ein Regular-Season-Spiel austragen.“ Auch Italien sei in der Verlosung: „Das wollen viele Leute sehen“, sagte Goodell: „Das wäre ein Spaß.“

NFL: Bald jedes Team im Ausland?

Bereits das zweite Spiel der kommenden Saison, die Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams am 11. September, findet in Melbourne und damit im Ausland statt. Weitere internationale Gastgeberländer sind Frankreich, Brasilien, Großbritannien, Spanien, Mexiko sowie Deutschland, wo am 15. November das Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions in München ausgetragen wird.