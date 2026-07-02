Mega-Deal: RTL & Sky ab 2026/27 mit 9 NFL-Livespielen/Spieltag

SID 02.07.2026 • 13:00 Uhr An Football interessierte Zuschauer können sich 2026/27 auf bis zu neun Einzelspiele einer Game Week freuen - einige davon bei Sky Sport.

RTL Deutschland hat sein Rechteportfolio rund um die US-amerikanische National Football League (NFL) erweitert. Wie der Sender am Donnerstag mitteilte, zeigt RTL gemeinsam mit Sky Sport ab der Saison 2026/27 bis zu neun Einzelspiele pro Spieltag. Das Rechtepaket gilt bis einschließlich der Saison 2028/29.

NFL-Offensive bei RTL und Sky

RTL plant in der gesamten Saison über 200 Einzelspiele und eine deutschsprachige Konferenz, die bei Sky Sport und auf dem RTL-Spartensender NITRO zu sehen sein wird. Sky, im April für 150 Millionen Euro von RTL übernommen, zeigt auf dem neuen Sender „Sky Sport NFL“ zudem die amerikanische Original-Konferenz „NFL RedZone“.

Konkret erweitert wird das NFL-Angebot um drei wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, auf Montag und auf Dienstag. Parallel zu den beiden Sonntagsspiele bei RTL überträgt Sky Sport zwei weitere Einzelspiele, sodass das Portfolio um fünf zusätzliche Live-Partien pro Spielwoche wächst. Footballfans können so von Donnerstag bis Dienstag die komplette NFL Game Week verfolgen.