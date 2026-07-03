Mega-Hochzeit in New York: Taylor Swift heiratet NFL-Star Kelce

SID 03.07.2026 • 15:28 Uhr Taylor Swift und Travus Kelce feiern die wohl mit der größten Spannung erwartete Promi-Hochzeit des Jahres. Der Tight End der Kansas City Chiefs und der Pop-Superstar heiraten im Madison Square Garden mit 1000 Gästen.

Champagner statt Championship: NFL-Profi Travis Kelce und Pop-Superstar Taylor Swift feiern am Freitag ihre pompöse Hochzeit in New York. Der dreimalige Super-Bowl-Champion der Kansas City Chiefs und die 36 Jahre alte Sängerin haben US-Medienberichten zufolge rund 1000 Gäste für das Spektakel in den legendären Madison Square Garden geladen.

Geheime Kelce-Hochzeit sprengt Dimensionen

Über die Details schweigen das Paar und sein Umfeld eisern. Die Zeugen der Eheschließung sollen Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben haben, Handys sind während der Feier offenbar tabu. Fest steht jedoch: Die Hochzeit dürfte alle Dimensionen sprengen. Die Feierlichkeiten fallen zudem auf das Wochenende, an dem die USA den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit begehen.

Auf der illustren Gästeliste werden unter anderem Kelces NFL-Kollegen George Kittle (San Francisco 49ers), Micah Parsons (Green Bay Packers) sowie ein Who’s who des US-Showbusiness aufgeführt. Bereits am Donnerstag wurden 100 erlesene Personen von Braut und Bräutigam zu einem opulenten Dinner geladen.

Haben Swift und Kelce schon in kleinem Kreis geheiratet?