Tot mit 38: Ex-NFL-Champion Jordan Devey begeht Selbstmord

SPORT1 25.07.2026 • 21:53 Uhr Der ehemalige Super-Bowl-Champion Jordan Devey ist tot. Seine Frau trauert.

Der ehemalige NFL-Champion Jordan Devey hat sich im Alter von 38 Jahren das Leben genommen. Das gab seine Familie am Freitag in den sozialen Medien bekannt.

„Heute wäre unser 15. Jahrestag gewesen. Wir haben die Wände unserer Häuser und unsere Herzen mit unzähligen Erinnerungen, Freuden, Kämpfen und Erfolgen gefüllt. Wir haben vier wundervolle Kinder in diese Welt gebracht, die deine Augen, deine Sommersprossen und dein Mitgefühl haben“, schrieb seine Frau Linsey auf Instagram.

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„Du warst unser Held, und unsere Herzen schmerzen in deiner Abwesenheit. Wir lieben dich. Wir vermissen dich. Und wie du in deinen letzten Worten an mich gesagt hast: ‚Wir sprechen uns bald'“, hieß es weiter.

Dabei verwies sie auch auf einen Spendenaufruf bei der Plattform GoFundMe: „Bitte spendet, wenn ihr könnt, für unseren Fonds, um die finanzielle Last zu mildern, die schwer auf unseren Herzen lastet.“

Dort steht, dass Devey Selbstmord begangen hat: „Tragischerweise hat sich Jordan das Leben genommen und seine Familie in einer unglaublich schweren und herzzerreißenden Zeit zurückgelassen.“

Devey war sieben Jahre lang in der NFL aktiv und hatte seine Karriere 2021 beendet. Sein größter Erfolg war der Gewinn des Super Bowls mit den New England Patriots im Jahr 2025. Zum Team gehörten damals auch Quarterback Tom Brady und der deutsche Tackle Sebastian Vollmer.

Seine Eltern äußerten gegenüber Fox 13 die Vermutung, dass Devey an CTE gelitten habe. Hierbei handelt es sich um eine degenerative Gehirnerkrankung, die unter anderem durch wiederholte Schläge auf den Kopf und daraus resultierende Gehirnerschütterungen verursacht wird. Häufig wird die Krankheit erst nach dem Tod diagnostiziert.

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Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.