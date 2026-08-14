Deutscher NFL-Rookie überzeugt beim Debüt

SID 14.08.2026 • 09:41 Uhr Marlin Klein fängt beim Preseason-Auftakt für die Houston Texans einen 31-Yard-Pass. Hinterher wird der Deutsche von seinem Coach in den höchsten Tönen gelobt.

Footballprofi Marlin Klein hat bei seinem Debüt für die Houston Texans zum Auftakt der NFL-Preseason gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Rookie-Tight-End fing im Vorbereitungsspiel gegen die Los Angeles Chargers (7:27) im ersten Viertel einen 31-Yard-Pass von Quarterback Davis Mills – und wurde von seinem Coach DeMeco Ryans anschließend in den höchsten Tönen gelobt.

„Er ist mir besonders aufgefallen, er hat heute wirklich geglänzt“, sagte Ryans über den 23-Jährigen, der im diesjährigen Draft an Position 59 gewählt wurde: „Jeder hat den Pass gesehen, den er gefangen hat. Genau darin sehe ich sein Potenzial: Er kann unsere Offensive bereichern und ihr neue Möglichkeiten eröffnen. Ich denke, das ist erst der Anfang für Marlin Klein.“

Klein selbst blieb bescheiden. „Ich musste eigentlich gar nicht viel tun. Davis hat einen perfekten Pass geworfen, ich musste ihn nur fangen“, sagte der gebürtige Kölner, der 2019 nach dem Schulabschluss in die USA gegangen war: „Es war fantastisch, davon habe ich geträumt, seit ich ein kleiner Junge war. Es war der Grund, warum ich in die USA gezogen bin, um an einem Spiel wie diesem teilzunehmen, deshalb hat es mir sehr viel bedeutet.“

Klein überzeugt mit Catch-Radius

Bei den Michigan Wolverines am College war Klein zuletzt wie einst Football-Ikone Tom Brady Teamkapitän. In der NFL hat er als Rookie ein Millionen-Gehalt sicher.