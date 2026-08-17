NFL: Neuer Vertrag für Skandal-Superstar

SPORT1 17.08.2026 • 16:27 Uhr Von Miller wechselt zu den Dallas Cowboys. Der 37-Jährige ist ein Superstar, hat jedoch auch eine dunkle Vergangenheit.

Von Miller schließt sich den Dallas Cowboys an. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter. Miller ist seit 2011 in der NFL und einer der Superstars der Liga. Jedoch wurde sein Ansehen auch durch einen Skandal erschüttert.

Nach dem Ende der Washington-Saison hatte der mittlerweile 37 Jahre alte Miller angekündigt, die Saison 2026 spielen zu wollen. Gleichzeitig ließ er erkennen, dass er gerne zu den Washington Commanders zurückgekehrt wäre. Die Zusammenarbeit mit Dan Quinn, einem erfahrenen Defensive-Coach, erwies sich dort eigentlich für Miller als stimmige Station.

Miller einer der Superstars der NFL

Sportlich zeigte der Altmeister in der Saison 2025, warum er weiterhin gefragt ist: Neun Sacks lieferte er – so viele wie seit 2021 nicht mehr. Insgesamt stand Miller allerdings nur bei 36,9 Prozent der defensiven Snaps auf dem Feld. Dallas bekommt damit keineAllzweckwaffe mehr, sondern einen Spezialisten für klare Pass-Rush-Situationen.

Die Cowboys gehen auch ein kleines Risiko ein. Immerhin sorgte Miller für einen Skandal. 2024 sperrte ihn die Liga im Trikot der Buffalo Bills sogar für vier Spiele wegen des Verstoßes gegen die Verhaltensregeln der Liga.

Zurückzuführen war dies auf Millers Verwicklung in einen Vorfall mit häuslicher Gewalt im Herbst 2023. Der NFL-Star hatte sich damals in Texas der Polizei gestellt, wegen des Verdachts, eine schwangere Frau angegriffen zu haben.

Miller wurde beschuldigt, seine langjährige Freundin in ihrer gemeinsamen Wohnung in Dallas angegriffen zu haben. Unter anderem soll Miller seine Freundin während eines Streits zweimal gewürgt, ihr eine Haarsträhne herausgerissen und auf ihrem Laptop herumgetrampelt haben.

Ungeklärter Skandal um Miller

Millers Freundin spielte den Vorfall jedoch später herunter und bestritt, dass es tatsächlich zu einem Übergriff gekommen sei. Miller sagte später, die Anschuldigungen seien völlig falsch und „unverhältnismäßig aufgebauscht“. Der Fall wurde schließlich eingestellt, ohne dass Anklage erhoben wurde.

Miller ist achtmaliger Pro Bowler, dreimal war er All-Pro und im Super Bowl 50 sogar der MVP – seine Karriere ist längst dekoriert. Trotzdem könnte die Statistik zusätzlichen Antrieb liefern: Mit 138,5 Sacks liegt er in der offiziellen Wertung seit 1982 gemeinsam mit DeMarcus Ware auf Rang neun. Vier Sacks in 2026 würden ihn auf Platz sechs schieben – vorbei an Terrell Suggs, Jason Taylor und Michael Strahan. Chris Doleman steht mit 150,5 Sacks auf Rang fünf, eine Marke, die bei einer Rückkehr 2027 ebenfalls in Reichweite wäre.