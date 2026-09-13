Ein NFL-„Albtraum“ aus Deutschland

Mit Marlin Klein macht sich ein Deutscher auf, die NFL im Sturm zu erobern. Bei SPORT1 schwärmt ein ehemaliger Star in höchsten Tönen von dem großen Talent mit der besonderen Geschichte.

Mit 15 Jahren traf Marlin Klein eine weitreichende Entscheidung. Der Junge aus Köln beschloss, seine Heimatstadt als Teenager zu verlassen für seinen ganz großen Traum. Denn zu Hause hatte er immer wieder die Nächte durchgemacht und sich die NFL-Spiele angeschaut. Dort wollte er selbst als Spieler irgendwann zu sehen sein.

Heute, acht Jahre später, hat sich der Rheinländer diesen Traum erfüllt. Bei den Houston Texans winkt dem 23-Jährigen tatsächlich eine große Karriere.

NFL: Nur Werner und Vollmer früher als Klein gedraftet

Als 59. Pick wurde Klein im Draft im April ausgewählt. Nur Björn Werner und Sebastian Vollmer wurden aus Deutschland jemals früher ausgewählt. Zunächst wurde die Franchise dafür noch kritisiert. Immerhin hatte es bisher noch nie einen erfolgreichen deutschen Tight End in der Liga gegeben.

Marlin Klein am College bei den Michigan Wolverines Marlin Klein am College bei den Michigan Wolverines © IMAGO/ZUMA Press Wire

Moritz Böhringer versuchte mal sein Glück, setzte sich aber nie durch. Doch schon in der Preseason sorgte Klein mit starken Szenen schnell für Aufsehen. Über vier Jahre wird er ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar kassieren – und könnte schnell zum Star werden.

Ex-Profi Nzeocha schwärmt von Klein: „Riesiges Potenzial“

Schon nach wenigen Monaten bei den Texans trauen ihm viele Beobachter bereits den Durchbruch zu. Auch Mark Nzeocha schaut als ehemaliger deutscher NFL-Profi genau hin und schwärmt bei SPORT1.

„Ich sehe, dass da riesiges Potenzial ist. Was bei Marlin so besonders ist: Für seine Größe ist er ein krasser Athlet. Super, super schnell und sehr gute Hände, läuft sehr gut seine Routen.“ Nzeocha weiß bei Klein auch deshalb so gut Bescheid, weil der Houstons Cheftrainer DeMeco Ryans einst Nzeocha Linebackers Coach bei den San Francisco 49ers war.

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„Zu ihm habe ich natürlich Kontakt und ich weiß: Das ist genau das, was er an Marlin schätzt! Diese Athletik, die er mitbringt, diese Toughness. Ich habe gehört, mit seinem Blocking macht er auch einen richtig guten Job“, sagt Nzeocha bei SPORT1.

Schon in der Preseason der NFL hat Marlin Klein bei den Houston Texans für Begeisterung gesorgt Schon in der Preseason der NFL hat Marlin Klein bei den Houston Texans für Begeisterung gesorgt © IMAGO/ZUMA Press

Deutschlands bester NFL-Export? „Er ist ein Albtraum“

Er legt sich bereits vor dem Saisonstart am 13. September gegen die Buffalo Bills fest: „Der Junge hat eine richtig gute Zukunft vor sich. Und, man hat in der Preseason ja schon ein paar Eindrücke davon gesehen: Routen über die Mitte und toughe Catches. Er ist ein Albtraum-Matchup einfach schon durch seine Größe gegen Safetys. Da sage ich: Viel Spaß damit, den Klein zu covern!“

Bisher spielen vor allem Amon-Ra St. Brown als Receiver bei den Detroit Lions und Offensive Tackle Brandon Coleman von den Washington Commanders für Deutschland eine wichtige Rolle in der NFL. Nun kommt Klein dazu und könnte nach St. Brown der nächste echte Impact-Spieler aus Deutschland werden, meint Nzeocha: „Ja, absolut! So sehe ich ihn tatsächlich.“ Da St. Brown in den USA geboren ist und dort aufwuchs, könnte Klein also sogar Deutschlands bester NFL-Export werden.

Klein geht für den Traum von der NFL früh in die USA

Dabei war die große Bühne in den USA einst so weit entfernt. In seiner Jugend lief Klein für die Cologne Crocodiles auf. 2019 packte er dann die Koffer. Über ein Förderprogramm landete er bei der Rabun Gap-Nachoochee High School in Georgia.

Marlin Klein beim Scouting Combine Marlin Klein beim Scouting Combine © IMAGO/Icon Sportswire

Die neuen Möglichkeiten für junge Footballer aus der Bundesrepublik freuen Nzeocha besonders. „Die Entwicklung ist riesig! Es gibt mehr und mehr Programme, die den Jungs die Möglichkeit geben, aufs College zu gehen. Das öffnet einfach so vielen Jungs die Tür, was super zu sehen ist“, schwärmt der Ex-NFL-Star: „Damals, in meiner Zeit, gab es sowas noch nicht. Und das jetzt zehn Jahre später zu sehen, wow! Damals waren wir eine Handvoll Jungs mit mir, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Björn Werner, Kasim Edebali. Und jetzt auf einmal sind da fünfmal so viele Jungs in der Liga. Das ist cool zu sehen“,

Klein erlebte trotz des Förderprogramms harte Zeiten ganz ohne seine Freunde, mit schlechtem Englisch und ohne Familie. „Ich musste herausfinden, wie ich morgens aufstehe, mir ein Butterbrot mache und zur Schule gehe – auch wenn ich mal keine Lust hatte“, sagte der Rheinländer bei Sports Illustrated. „Da waren viele Abende, an denen ich in meinem Bett lag und dachte: Ich weiß nicht, ist das wirklich alles so schön?“

Klein spielte am Brady-College unter Legenden-Coach

Doch er biss sich gegen alle Widerstände durch. Schließlich wechselte er ans College zu den Michigan Wolverines. Dort hatte einst auch NFL-GOAT Tom Brady gespielt. Und auch Klein spürte direkt, wie bekannt die Uni ist. Immerhin spielte der Kölner auf einmal unter Trainer-Legende Jim Harbough. Klein startete als Receiver, wurde dann aber zum Tight End umgeschult und gewann 2023 sogar die Meisterschaft.

Marlin Klein will in der NFL der nächste große Star werden Marlin Klein will in der NFL der nächste große Star werden © IMAGO/Newscom World

Der 1,98 Meter große und 112 Kilogramm Koloss wurde immer bekannter und ging seinen Weg weiter. Nun ist er an der Seite von Star-Quarterback CJ Stroud angekommen und soll eine zentrale Anspielstation werden. Das verriet Headcoach Ryans bereits: „Er kann unsere Offensive bereichern und ihr neue Möglichkeiten eröffnen. Ich denke, das ist erst der Anfang für Marlin Klein. Es ist einfach sein Fangradius. Es ist schwer, ihn zu decken. Und er hat definitiv auch die nötige Schnelligkeit, um seinen Gegenspielern davonzulaufen.“

Der deutsche Hüne darf sich am Sonntag ab 19 Uhr beim Duell mit den Buffalo Bills gleich auf ein Top-Duell freuen. Kurz vor dem Kickoff wird der Kölner in Erinnerungen schwelgen. „Ich denke an den kleinen Jungen in Deutschland, der damals NFL geschaut hat und davon geträumt hat, einmal selbst auf diesem Niveau zu spielen“, hatte Klein schon nach dem Draft gesagt – inzwischen mit einem deutlichen englischen Akzent in seinem Deutsch zu hören.