NFL-Profi gibt Update nach Schussverletzung

SPORT1 05.09.2026 • 09:16 Uhr Keion White meldet sich nach der Schießerei in San Francisco zurück. Der Defensive End der 49ers spricht über die Verletzung, seine Reha und die mentalen Folgen.

Keion White steht den San Francisco 49ers nach der Schießerei im Februar wieder zur Verfügung. Der Defensive End sprach in einem Interview mit The Athletic über seine Reha – und darüber, wie anders die Genesung im Vergleich zu einer klassischen Football-Verletzung war.

„Es ist anders, weil es sich um ein Trauma handelt und nicht einfach nur um eine Sportverletzung, bei der man sich zum Beispiel den Knöchel bricht“, sagte White. „Wenn du dich beim Football verletzt, gibt es für nahezu alles ein Protokoll. Football-Spieler werden nicht jeden Tag angeschossen…. Ich meine, ich schätze, bei diesem Team schon.“ Was er meint: Schon im vergangenen Jahr war mit Receiver Ricky Pearsall ein Niners-Profi angeschossen worden.

NFL-Profi nach Schießerei wieder einsatzbereit

White wurde bei der Schießerei am Fuß getroffen. Dabei brach er sich das Sprungbein und musste operiert werden. „Zwei Schrauben sind da drin“, sagte White. Trotz der Verletzung habe er zu keinem Zeitpunkt um sein Leben gefürchtet.

Rückblickend schilderte der 49ers-Profi, dass er die Situation zunächst gar nicht richtig wahrgenommen habe. „Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich angeschossen wurde – erst so fünf Minuten später, als ich herumgelaufen bin.“

„Jetzt habe ich in beiden Knöcheln Schrauben“

Auch seine Verletzung nahm White mit Humor. „Ich habe jetzt in beiden Knöcheln Schrauben, also bin ich symmetrisch.“ Damit spielte er auf eine frühere Verletzung im andern Fuß an.

Bis kurz vor Beginn des Training Camps sei es laut White eine „Zitterpartie“ gewesen. Mittlerweile könne er jedoch wieder uneingeschränkt trainieren und fühle sich bereit für den Spielbetrieb.

Für die 49ers kommt seine Rückkehr zu einem wichtigen Zeitpunkt. Mykel Williams steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Nick Bosa arbeitet weiterhin an seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss, Sam Okuayinonu fällt mit einer Fußverletzung aus, und auch Rookie Romello Height kämpft derzeit mit Problemen am Knöchel.