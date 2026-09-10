Entscheidung bei Mahomes gefallen

Neun Monate ist Patrick Mahomes Kreuzbandriss her. Gegen die Denver Broncos soll die Leidenszeit des Quarterbacks der Kansas City Chiefs enden.

Patrick Mahomes steht nach seinem Kreuzbandriss vor der Rückkehr auf den NFL-Platz. Vermehrt wurde in den letzten Wochen über ein mögliches Comeback des Star-Quarterbacks spekuliert, in der Sendung „Monday Night Football“ verkündete er die frohe Kunde nun höchst selbst: „Das war immer das Ziel. Jetzt kann ich endlich rausgehen und den Sport machen, den ich liebe.“

Zum Auftakt der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos am Dienstag (02.15 Uhr deutscher Zeit) soll er wieder zum Aufgebot gehören. Chiefs-Head-Coach Andy Reid hatte ihn zuletzt bereits vor dem Trainingscamp wieder vollständig für das Training freigegeben. Dennoch kündigte Mahomes an, mit einer Knieorthese zu spielen.

Patrick Mahomes steht nach seinem Kreuzbandriss vor dem Comeback Patrick Mahomes steht nach seinem Kreuzbandriss vor dem Comeback © IMAGO/Icon Sportswire

Patrick Mahomes vor Comeback in der NFL

Der 30-Jährige erklärte später, sein Knie fühle sich „großartig“ an. In allen drei Preseason-Spielen verzichteten die Chiefs dennoch auf ihn. Für den Fall eines längeren Ausfalls von Mahomes holten die Chiefs in der Offseason Justin Fields von den New York Jets.

Kansas City will nach einer enttäuschenden vergangenen Spielzeit wieder angreifen. Mit einer Bilanz von 6:11 verpassten die Chiefs erstmals seit 2014 die Playoffs. Mahomes brachte es in 14 Starts auf 3587 Passing Yards, 22 Touchdowns und elf Interceptions, dazu kamen Karrierebestwerte von 422 Rushing Yards und fünf Touchdowns. Er wurde allerdings 34-mal gesackt.

Fields erlebte bei den Jets ebenfalls eine schwierige Saison. Der Quarterback wurde mehrfach auf die Bank verbannt und im Dezember auf Injured Reserve gesetzt und kam als Starter in neun Spielen auf eine Bilanz von 2:7. Dabei warf er für 1259 Yards, sieben Touchdowns und eine Interception sowie für 383 Rushing Yards und vier weitere Touchdowns.

Zusätzliche Unterstützung soll Kenneth Walker III liefern. Die Chiefs verpflichteten den Running Back und MVP des Super Bowl LX, um ihr Laufspiel zu stärken und Mahomes zu entlasten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.