Für den Footballstar gehe mit dem Deutschland-Gastspiel der NFL ein "Traum" in Erfüllung.

Footballstar Amon-Ra St. Brown blickt seinem NFL-Heimspiel in München mit großer Vorfreude entgegen. „Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe erst einmal in Deutschland gespielt, da war ich 15 Jahre alt. Jetzt als Profi eine NFL-Partie in Deutschland zu absolvieren: ein Traum. Meine Familie ist sehr, sehr aufgeregt – und natürlich sehr stolz. Ich will so viele Leute wie möglich dabei haben“, sagte der Wide Receiver der Detroit Lions im Interview mit Sports Illustrated.

Der gebürtige US-Amerikaner St. Brown, dessen Mutter aus Leverkusen stammt, trifft am 15. November (15.30 Uhr) mit den Lions in der Münchner Allianz Arena auf die New England Patriots. Auch seine Teamkollegen, so der 26-Jährige, seien bereits gespannt auf den Trip nach Deutschland. „Die fragen schon alle, wo wir essen werden, was sie kulturell erwarten wird, wie die Fans drauf sein werden. Es werden coole vier Tage für uns“, sagte St. Brown.

Amon-Ra St. Brown spielt seit 2021 in Detroit Amon-Ra St. Brown spielt seit 2021 in Detroit © AFP/GETTY IMAGES/SID/CHRISTIAN PETERSEN

Munich Game: Straffes Programm für Lions

Auf ihn und seine Mitspieler wartet eine herausfordernde Woche. Am 8. November (19.00 MEZ) tritt Detroit bei den Miami Dolphins an, ehe nach der Rückreise die Vorbereitung auf München beginnt. „Am Donnerstag nach dem Training geht’s nach Deutschland, dann sind wir Freitagmorgen neun Uhr in München. Direkt zum Training, um den Jetlag loszuwerden, sind ja doch sechs Stunden Zeitverschiebung. Am Samstag Walkthrough im Stadion, Sonntag Spiel – und direkt danach ins Flugzeug“, berichtete St. Brown.

Die Lions, die in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst hatten, stehen nach fünf Spieltagen bei drei Siegen und zwei Niederlagen. St. Brown kommt bislang auf fünf Touchdowns und 372 Receiving Yards.