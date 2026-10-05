NFL-Star Tyreek Hill vor spektakuläre Rückkehr?

Tyreek Hill steht unmittelbar vor der Rückkehr in die NFL. Das kündigt sein Agent an. Kommt es sogar zur spektakulären Rückkehr?

Tyreek Hill könnte schon in den kommenden Tagen einen Vertrag bei einem NFL-Team unterschreiben. Sein Agent Drew Rosenhaus will die Gespräche über einen Deal nun aufnehmen und rechnet mit einer schnellen Einigung. Rosenhaus sagte ESPN: „Ich gehe davon aus, dass Tyreek in den nächsten Tagen bei einem Team unterschreibt.“

Zu den möglichen Zielen zählen die Kansas City Chiefs. Nach Informationen von The Athletic hatte Kansas City bereits Kontakt zu Rosenhaus aufgenommen, um das Interesse an einer Rückkehr des Wide Receivers zu hinterlegen.

Dringlichkeit beim langjährigen Ex-Verein des Receivers entstand am Sonntag beim 30:27 gegen die Las Vegas Raiders, als Tyquan Thornton sich das linke Sprunggelenk ausrenkte.

NFL: Hill vor Rückkehr zu den Kansas City Chiefs?

Hill lief seine ersten sechs NFL-Saisons für die Chiefs auf und wurde in dieser Zeit dreimal ins First-Team All-Pro gewählt. Mit Kansas City gewann er unter Head Coach Andy Reid den ersten von bislang drei Super Bowls. Er galt als schnellster Spieler der gesamten Liga und bekam aufgrund seines Tempos den Spitznamen „Cheetah“ (zu Deutsch: Gepard). Vor der Saison 2022 wechselte Hill per Trade zu den Miami Dolphins.

Hill hatte sich Ende September 2025 im Spiel gegen die New York Jets schwer verletzt. Neben einer Knieverrenkung zog sich der damals für die Dolphins aktive Wide Receiver mehrere Bänderrisse, darunter einen Kreuzbandriss, zu. Miami trennte sich im Februar 2026 vom mittlerweile 32-Jährigen, seitdem ist Hill Free Agent.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.