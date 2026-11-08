Cincinnati lässt den Atlanta Falcons im zweiten "Madrid Game" der NFL-Geschichte keine Chance.

Im Fußballtempel Bernabéu haben die Cincinnati Bengals das zweite „Madrid Game“ der NFL-Geschichte dank eins glänzend aufgelegten Joe Burrow dominiert. Das Team um den Star-Quarterback gewann am Sonntagabend 34:17 gegen die Atlanta Falcons, Burrow warf drei Touchdown-Pässe und lief einmal selbst in die Endzone. Burrow brachte 24 von 29 Würfen an den Mann und sorgte für 271 Yards Raumgewinn.

Nach der Premiere im Vorjahr zwischen den Washington Commanders und den Miami Dolphins war die National Football League zum zweiten Mal in der Arena von Spaniens Rekordmeister Real Madrid zu Gast. 78.660 Fans sahen ab dem zweiten Viertel ein einseitiges Duell, die Bengals setzten sich immer weiter ab. Zwei Minuten vor Schluss kam es zu einem ungewöhnlichen Moment, urplötzlich fiel das Flutlicht aus – allerdings nur kurz.

Cincinnati steht in der AFC North mit sechs Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei hinter den Pittsburgh Steelers, die die gleiche Bilanz haben. Für die Falcons war es die bereits sechste Niederlage im neunten Saisonspiel.