Nächster Rückschlag für Star-Quarterback Sam Darnold

Die Seattle Seahawks müssen auf Quarterback Sam Darnold verzichten. Der Spielmacher hat sich erneut verletzt – und schreibt damit ein weiteres Kapitel einer bislang durchwachsenen Saison.

Die Seattle Seahawks müssen im Heimspiel gegen die Arizona Cardinals am Sonntag ohne Sam Darnold auskommen. Der Quarterback fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus – und könnte offenbar auch das Duell bei den Las Vegas Raiders in Woche zehn verpassen. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter unter Berufung auf Quellen aus der Liga.

Ein Einsatz in Las Vegas ist demnach noch möglich. Allerdings haben die Seahawks danach eine spielfreie Woche: Sollte Darnold auch gegen die Raiders aussetzen, hätte er vor dem Duell bei den San Francisco 49ers in Woche zwölf drei Wochen Zeit zur Erholung.

Sam Darnold hat erneut mit einer Verletzung zu kämpfen Sam Darnold hat erneut mit einer Verletzung zu kämpfen © IMAGO/Icon Sportswire

Laut Trainer Mike Macdonald wird der Zustand des Quarterbacks von Woche zu Woche beurteilt. Auf die Verletztenliste soll Darnold nicht gesetzt werden.

Die Oberschenkelverletzung zog sich der Spielmacher spät bei der Niederlage gegen die Chicago Bears am Montag zu. Schon im zweiten Spielzug hatte er sich eine Rippe angebrochen, spielte aber durch. Laut Macdonald ist die Oberschenkelverletzung und nicht die Rippe der Grund für den Ausfall gegen Arizona.

Zuletzt konnte Darnold nicht immer an seine Topleistungen aus den Vorjahren anknüpfen. In sieben Saisonspielen brachte er 60,2 Prozent seiner Pässe an und erzielte 1.478 Yards sowie zehn Touchdowns bei neun Interceptions.

Auch Ersatzmann Lock angeschlagen

Gegen die Cardinals soll Drew Lock für Darnold starten, obwohl er selbst mit einer Verletzung am rechten Ellenbogen zu kämpfen hat. Zuletzt fehlte er deshalb in zwei Spielen, am Freitag trainierte er eingeschränkt. Als Backup steht Jalen Milroe bereit, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam und in seiner Rookie-Saison nur drei Snaps in drei Spielen absolvierte. Zudem verpflichteten die Seahawks Quarterback Adrian Martinez für ihren Practice Squad.

Lock hatte Darnold bereits vertreten, nachdem dieser sich beim Saisonauftakt am Gesäß verletzt hatte. Vor der Niederlage in Woche sechs gegen die Denver Broncos tauchte Lock erstmals mit einer Unterarmverletzung im Verletzungsbericht auf, vor dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs in Woche sieben wurde er wegen des Ellenbogens ausgeschlossen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.