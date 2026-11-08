Der Wide Receiver der Detroit Lions erhält vom NFL-Routinier warme Worte und erklärt, was ihn so besonders macht. Schon bald steht für St. Brown ein ganz besonderes Spiel an.

Das sind mal große Worte! NFL-Routinier Alex Anzalone hat den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown über alle Maße gelobt und dem 26-Jährigen eine große Zukunft vorausgesagt.

SPORT1 befragte den Linebacker der Tampa Bay Buccaneers bei einer digitalen Medienrunde nach St. Brown, mit dem Anzalone von 2021 bis 2025 bei den Detroit Lions zusammengespielt hatte: „Er ist an Beständigkeit kaum zu übertreffen! Er wird damit weitermachen, eine verrückt gute Offensive abzuliefern und ein großartiger Spieler in der Liga zu sein, weil er so beständig ist“, erklärte Anzalone.

Amon-Ra St. Brown spielt mit den Lions bald in München Amon-Ra St. Brown spielt mit den Lions bald in München © IMAGO/Icon Sportswire

Amon-Ra St. Brown? „Wird ein großartiger Spieler sein“

Im Frühjahr 2021 war St. Brown in der vierten Runde auf Platz 112 von den Lions gedraftet worden. „Von einem aus der vierten Runde weißt du nie wirklich, was dich erwartet: Es könnte ein Volltreffer sein, aber auch nach hinten losgehen“, erinnerte sich Anzalone an den damaligen Neuling. „Aber er war von Anfang an sehr seriös. Er war sehr stark, er war bereit, die ganze Drecksarbeit zu machen.“

Der gebürtige US-Amerikaner sei „hart und schonungslos“, erklärte Anzalone weiter. „Die Art und Weise, wie er spielt, ist sehr nachhaltig und er arbeitet sehr hart. Er wird ein großartiger Spieler sein.“

Im Dezember 2021 war St. Brown direkt zum NFL Rookie of the Month gewählt worden, von 2022 bis 2025 war er Teil des Pro Bowls, insgesamt steht er in seiner Karriere bei 45 Touchdowns und über 6000 Yards.

NFL-Star voller Vorfreude auf München

Schon bald kehrt St. Brown mit den Lions nach Deutschland zurück, dem Heimatland seiner Mutter. Dort hat er sich in den vergangenen Jahren eine große Fanbase aufbaut. Am 15. November steigt in der Münchner Allianz-Arena das Munich Game der Regular Season zwischen den Lions und den New England Patriots.

Zuletzt hatte St. Brown verlauten lassen, dass er sich sehr auf das für ihn so besondere Match in der bayerischen Landeshauptstadt freue. „Als Profi eine NFL-Partie in Deutschland zu absolvieren: ein Traum. Meine Familie ist sehr, sehr aufgeregt – und natürlich sehr stolz. Ich will so viele Leute wie möglich dabei haben.“