Aaron Rodgers gilt als einer der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Doch seine lange und erfolgreiche Karriere erlebte in den vergangenen Tagen einen weiteren Bruch. Es bahnt sich ein unrühmliches Ende für einen der ganz Großen an.

Er blieb in Pittsburgh für den letzten Tanz, für das letzte Jahr seiner herausragenden NFL-Karriere. Ausgerechnet mit dem Coach, mit dem er gemeinsam seinen einzigen Super-Bowl-Sieg erreichte. Mit 42 Jahren noch einmal der große Wurf? Was sich wie der Anfang eines Märchens zum krönenden Karriereende anhört, endete für Aaron Rodgers am Mittwoch mit einem Paukenschlag: Entlassung!

Es war die einzig logische Entscheidung nach einem Eklat und seiner öffentlichen Abrechnung mit Head-Coach Mike McCarthy. Dass die Steelers ihren Quarterback nach der 16:19-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles benchen wollten, ließ sich Rodgers nicht gefallen und reagierte drastisch: In der Pat McAfee Show stellte er McCarthy öffentlich an den Pranger und enthüllte brisante Details aus der Zusammenarbeit.

Aaron Rodgers‘ NFL-Karriere scheint auf unwürdige Art beendet Aaron Rodgers‘ NFL-Karriere scheint auf unwürdige Art beendet © IMAGO / ZUMA Press Wire

So soll McCarthy mehrfach in Meetings eingeschlafen sein und geschnarcht haben, teilweise sogar gar nicht erschienen sein. In der Halbzeitpause gegen die Eagles soll er außerdem seine Ansprache mit „1, 2, 3, Packers“ beendet haben, was im Team für große Verwirrung gesorgt hatte. „Wir haben uns umgeschaut und gedacht: ‚Was zum Teufel? Was ist hier los? Wo hat er denn gerade seinen Kopf?'“, berichtete Rodgers.

Der Spielmacher habe seinem Coach ein Ultimatum gestellt: „Wenn du die Spielweise nicht änderst oder mich auf die Bank setzt, solltest du mich entlassen“, sagte der 42-Jährige. So sollte es am Ende dann auch kommen.

Differenzen zwischen Rodgers und McCarthy schon früher sichtbar

Dabei wurde schon zuvor deutlich, wie schwer Rodgers bei Misserfolg zu händeln sein kann. In Woche vier kassierten die Steelers eine bittere 24:27-Pleite gegen den Divisionsrivalen Cleveland Browns. Während des Spiels schrie Rodgers in Richtung Seitenlinie, weil McCarthy offenbar die Spielzüge nicht schnell genug ansagte. Wie die TV-Bilder belegten, schlug der Trainer zurück und nannte seinen Spielmacher daraufhin ein „verdammtes Arschloch“.

Das Verhältnis zu McCarthy soll schon zum Ende seiner Zeit beim gemeinsamen Ex-Klub aus Green Bay nicht mehr das beste gewesen sein. So habe Rodgers sogar Spielzüge seines Coaches ignoriert und versucht, seine eigenen Offensivansätze durchzusetzen. Nicht das einzige Mal, dass er im Laufe seiner Karriere auf oder neben dem Spielfeld für Aufsehen sorgen sollte.

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Ausgerechnet im ersten Spiel nach der Rodgers-Entlassung gewannen die Steelers mit ihrem neuen Starting-Quarterback Mason Rudolph unerwartet deutlich mit 27:5 bei den Denver Broncos. Besonders die Defensive überragte mit zwei Touchdowns und sicherte der Franchise so einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen der AFC. In ihrer Division stehen die Steelers mit einer Bilanz von 7–4 auf Rang zwei hinter den Cincinnati Bengals (7–3) und haben noch alle Chancen auf eines der begehrten Playoff-Tickets.

„Ich glaube, die Führungsspieler haben sich hinter Coach McCarthy gestellt, und ich denke, auf seltsame Weise haben uns die Widrigkeiten wahrscheinlich näher zusammengebracht, und das werden wir einfach Woche für Woche weiterführen“, erklärte Rudolph nach dem Sieg.

Aaron Rodgers bei seinem letzten Spiel als Pittsburgh Steeler Aaron Rodgers bei seinem letzten Spiel als Pittsburgh Steeler © IMAGO/Icon Sportswire

Mitspieler jubeln symbolisch für Rodgers

Dennoch schien es während des Spiels auch Zuspruch für Rodgers zu geben. Wide Receiver DK Metcalf übermittelte nach seinem Touchdown offenbar in Gebärdensprache die Botschaft „Stand your business“ (zu Deutsch etwa: „Steh zu deinen Worten“) und streckte an beiden Händen jeweils vier Finger in die Luft. Viele Zuschauer interpretierten diese Geste als „Nummer 8“ und damit eine Botschaft an Rodgers. Verteidiger T. J. Watt imitierte darüber hinaus wohl seinen Signature-Jubel.

Rodgers konnte all das nur noch von der Seitenlinie verfolgen. Nach seiner Entlassung könnte er als Free Agent noch von anderen Teams verpflichtet werden, doch allzu großes Interesse am gealterten Quarterback scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Ein trauriges Karriereende für einen der besten aller Zeiten auf seiner Position.

Rodgers wurde 2005 an 24. Stelle von den Green Bay Packers gedraftet. Im Schatten des legendären Brett Favre blieb ihm in den ersten Jahren nur die Rolle als Ersatzmann. Nach dem Abschied Favres wurde Rodgers im März 2008 zum Starting-Quarterback der Packers ernannt – ausgerechnet von McCarthy. Gemeinsam sollten sie die nächsten zehn Jahre der Franchise erfolgreich prägen. Der Erfolg gipfelte im Gewinn des Super Bowls im Jahr 2011 gegen die Steelers. Rodgers wurde zum MVP ernannt.

Aaron Rodgers und Mike McCarthy prägten jahrelang die Green Bay Packers (2011) Aaron Rodgers und Mike McCarthy prägten jahrelang die Green Bay Packers (2011) © IMAGO/UPI Photo

An die alte Form kommt Rodgers nie mehr heran

In der regulären Saison gewann er diesen Award ganze viermal (2011, 2014, 2020, 2021) – nur Peyton Manning liegt in dieser Statistik vor ihm. Doch 2022 ging seine Zeit bei den Packers vorbei und er wechselte zu den New York Jets. Seine Zeit im Big Apple stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Gleich im ersten Saisonspiel zog er sich einen Riss der Achillessehne zu und fiel für die gesamte Saison aus. Das zweite Jahr lief zwar für Rodgers individuell besser, die Jets hatten sich angesichts einer Bilanz von 5–12 jedoch sicher mehr erhofft und entließen ihn deshalb im März 2025.

Es folgte der Schritt nach Pittsburgh. Unter dem langjährigen Erfolgstrainer Mike Tomlin schaffte das Team den Sprung in die Playoffs, scheiterte jedoch schon in der Wild Card Round deutlich mit 6:30 an den Houston Texans. Der Steelers-Offense um Rodgers gelang dabei kein einziger Touchdown.

Rodgers kehrte für seine 22. NFL Saison zurück. Schon vorher hatte er angekündigt, dass es seine letzte sein wird. Dass es voraussichtlich schon vor Jahresende so weit sein würde, damit hätte wohl auch Rodgers nicht gerechnet. Doch das Verhältnis zwischen ihm und den Steelers war am Ende schlicht zu erschüttert. Und so wird – sollte Rodgers nicht wider Erwarten doch nochmal auf den Platz zurückkehren – eine der größten NFL-Karrieren aller Zeiten mit einem Eklat zu Ende gehen.