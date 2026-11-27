Die Steelers gewinnen ohne Probleme gegen die favorisierten Broncos. Das Drama um Star-Quarterback Aaron Rodgers hat zumindest akut nicht geschadet.

Nach dem Schmierentheater um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben die Pittsburgh Steelers in der National Football League (NFL) einen unerwartet klaren Sieg im Playoff-Rennen gefeiert. Rodgers-Ersatz Mason Rudolph führte die Steelers am Freitag zu einem erstaunlich mühelosen 27:5 gegen die favorisierten Denver Broncos. Zwei Touchdowns kamen dabei von der extrem starken Defense.

Die Steelers hatten Rodgers (42) nach dessen beispielloser öffentlicher Abrechnung mit Headcoach Mike McCarthy rausgeworfen. Er habe von seiner Degradierung auf die Bank nur über Umwege erfahren, hatte Rodgers in einem bei einem Live-Auftritt bei ESPN gesagt: McCarthy schlafe in Meetings ein und schnarche, verpasse wichtige Einheiten.

Grandiose Defense ebnet den Weg zum Sieg

McCarthy habe das Team in der Halbzeit des Spiels gegen die Philadelphia Eagles zudem mit dem Schlachtruf „1-2-3 Packers“ auf die zweite Halbzeit eingestimmt, berichtete Rodgers. Für das Team aus Green Bay hatte der Coach von 2006 bis 2018 gearbeitet, dabei zusammen mit Rodgers 2011 im Super Bowl triumphiert. McCarthy gab diesen Vorfall zu. Offen ist, ob Rodgers‘ Karriere nun beendet ist.

Rudolph jedenfalls musste am Freitag dank der grandiosen Leistung der Steelers-Defensive gar nicht brillieren. Auf der anderen Seite brachte Broncos-Quarterback Bo Nix das Angriffsspiel nie in Schwung. Die Steelers stehen bei sieben Siegen und vier Niederlagen, die Broncos bei 8-3.