Quarterback-Trade in der NFL: Ravens haben Lamar-Jackson-Ersatz

Die Baltimore Ravens reagieren auf ihre dramatische Quarterback-Not. Jacoby Brissett soll von den Arizona Cardinals kommen, steht gegen die Jaguars aber noch nicht zur Verfügung.

Die Baltimore Ravens stehen in der NFL nach Berichten von ESPN kurz vor einem Trade für Jacoby Brissett. Der Quarterback der Arizona Cardinals soll Baltimores durch Verletzungen ausgedünnten Kader verstärken.

Der Deal wird allerdings nicht rechtzeitig vor dem Thursday-Night-Game gegen die Jacksonville Jaguars abgeschlossen sein und soll erst am Wochenende über die Bühne gehen.

Jacoby Brissett wird von den Arizona Cardinals zu den Baltimore Ravens getradet Jacoby Brissett wird von den Arizona Cardinals zu den Baltimore Ravens getradet © IMAGO/ZUMA Press

NFL-Trade von Brissett nicht rechtzeitig vor Ravens-Spiel

Gegen Jacksonville beginnt deshalb der undraftete Rookie Joe Fagnano als Quarterback. Lamar Jackson könnte wegen seiner Daumenverletzung für den Rest der Saison ausfallen, Backup Tyler Huntley fällt mit Turf Toe ebenfalls bis Saisonende aus. Damit bleiben den Ravens intern neben Fagnano nur unerfahrene Optionen.

Brissett hatte die ersten acht Saisonspiele für Arizona begonnen, verlor seinen Stammplatz aber am vergangenen Sonntag an Gardner Minshew. Die Cardinals stuften ihn in dieser Woche sogar hinter Rookie Carson Beck zum dritten Quarterback zurück.

Der 33-Jährige hatte nach einer längeren Abwesenheit in der Offseason einen überarbeiteten Vertrag unterschrieben, der Großteil seines Gehalts wurde bereits ausgezahlt. Baltimore übernimmt nach Abschluss des Trades nur noch den verbleibenden Anteil seines Grundgehalts.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.