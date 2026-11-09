NFL-Team geht All-In! Drei Trades binnen weniger Stunden

Die Jacksonville Jaguars verstärken ihre Defense mit Jordan Davis von den Philadelphia Eagles. Das NFL-Team unterstreicht seine Super-Bowl-Ambitionen.

Die Jacksonville Jaguars schlagen auf dem Trade-Markt erneut zu! Defensive Tackle Jordan Davis wechselt von den Philadelphia Eagles nach Jacksonville. Im Gegenzug erhalten die Eagles einen Erstrunden-Pick im Draft 2027 und einen Zweitrunden-Pick für 2029. Mit dem Trade am Montag verstärken die Jaguars ihre Defense für den Kampf um den Super Bowl.

Für Jacksonville ist Davis bereits der dritte Neuzugang für die Defensive an diesem Tag. Zuvor hatten sich die Jaguars Safety Jessie Bates III von den Atlanta Falcons und Defensive Tackle Davon Godchaux von den New Orleans Saints gesichert. Für Bates geben sie einen Zweitrunden-Pick 2027 und einen Fünftrunden-Pick 2028 ab. Im Gegenzug für Godchaux geht ein an Bedingungen geknüpfter Sechstrunden-Pick an die Saints.

Jordan Davis wechselt von den Philadelphia Eagles zu den Jacksonville Jaguars Jordan Davis wechselt von den Philadelphia Eagles zu den Jacksonville Jaguars © IMAGO/Icon Sportswire

Deutliches Zeichen in Richtung Super Bowl

Während Bates im letzten Jahr seines Vertrags steht, hatte Davis seinen Kontrakt in Philadelphia erst im März um drei Jahre verlängert. Der Deal hat ein Volumen von 78 Millionen US-Dollar. Die Eagles zahlten Davis einen Unterschriftsbonus von 18,79 Millionen US-Dollar sowie die Hälfte seines Grundgehalts von 1,215 Millionen US-Dollar. Durch den Trade wird Philadelphias Salary Cap 2027 mit 15,428 Millionen US-Dollar belastet.

Die beiden Teams befinden sich sportlich in unterschiedlichen Situationen. Die Jaguars führen die AFC South mit sechs Siegen aus acht Spielen an. Die Eagles dagegen haben sieben Partien in Folge verloren und stehen bei zwei Siegen und sieben Niederlagen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.