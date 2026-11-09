Justin Herbert muss bei der Niederlage der Los Angeles Chargers vorzeitig vom Feld. Nun besteht bei dem Quarterback der Verdacht auf eine ernstere Verletzung.

NFL-Star Justin Herbert hat sich bei der 22:44-Niederlage der Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans am linken Mittelfinger verletzt. Head Coach Jim Harbaugh nahm seinen Quarterback am Sonntag im vierten Viertel aus dem Spiel. Der Finger könnte gebrochen sein.

„Es könnte ein Bruch sein. Wir werden es herausfinden“, sagte Harbaugh nach dem Spiel zu den anwesenden Reportern. Herbert wollte laut ihm weiterspielen, doch Harbaugh entschied sich dagegen. Am Montag soll der Quarterback weiter untersucht werden.

Justin Herbert hat sich an seiner linken Hand verletzt Justin Herbert hat sich an seiner linken Hand verletzt © IMAGO/EPA

Die Verletzung zog sich Herbert offenbar bei einem Sack durch Houstons Logan Hall zu. Dabei versuchte der Quarterback, den Defensive Lineman mit seiner linken Hand abzuwehren, etwa 14 Minuten vor dem Ende. Zwei Spielzüge später warf Herbert noch einen Touchdown-Pass. Insgesamt wurde er gegen die Texans achtmal gesackt.

NFL: Chargers die Negativ-Überraschung der Saison

Für Rechtshänder Herbert ist es nicht die erste Verletzung an seiner linken Hand . In der vergangenen Saison hatte er sich in der 13. Spielwoche einen Knochen auf dem Handrücken gebrochen und war operiert worden, spielte aber weiter. Auch diesmal geht er davon aus, trotz der Verletzung spielen zu können. „Ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass ich bei 100 Prozent bin“, sagte Herbert nach der Partie.

Die Chargers sind die negative Überraschung der diesjährigen NFL-Saison. Mit einer Bilanz von null Siegen bei acht Niederlagen stehen sie als schlechtestes Team der Liga da. Herbert, der in den letzten Jahren als einer der besten QBs galt, spielt eine katastrophale Saison und stellt mit elf Interceptions den Ligahöchstwert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.