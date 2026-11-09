Verletzungsschock bei Super-Bowl-Anwärter

Die Los Angeles Rams müssen sich auf den Ausfall von Puka Nacua einstellen. Für die Offense um Quarterback Matthew Stafford ist es nicht die erste personelle Hiobsbotschaft.

Puka Nacua droht den Los Angeles Rams für mehrere Wochen zu fehlen. Der Wide Receiver hat sich beim 20:13-Sieg gegen die Washington Commanders am Sonntag am Innenband und hinteren Kreuzband im Knie verletzt.

Dazu kommt eine Verstauchung des Großzehengrundgelenks. Trainer Sean McVay sagte am Montag, dass Nacua voraussichtlich auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wird.

Puka Nacua fehlt den LA Rams wochenlang Puka Nacua fehlt den LA Rams wochenlang © IMAGO/ZUMA Press

Damit müsste der Receiver mindestens vier Spiele aussetzen. Frühestens gegen die Dallas Cowboys am 20. Dezember könnte er zurückkehren. Bereits zuvor hatten die Rams Wide Receiver Davante Adams auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Nacua verletzte sich beim letzten offensiven Spielzug der Rams gegen Washington, als er bei einem dritten Versuch mit elf Yards bis zum First Down fünf Yards erlaufen hatte. Zuvor fing er 14 Pässe für 150 Yards und erzielte einen Touchdown. In dieser Saison stehen für ihn nun 70 Catches für 715 Yards und vier Touchdowns zu Buche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.