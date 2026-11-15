Was macht die NFL denn da mit dem Münchener Rasen?

Sie möchten am Sonntag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum NFL-Spiel in die Allianz Arena? SPORT1 zeigt ihnen die besten Optionen zur Anreise.

Die NFL macht am Sonntag wieder Station in München. Für Besucher des NFL Munich Games zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in der Allianz Arena empfiehlt sich vor allem die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Rund um das Stadion ist mit hohem Verkehrsaufkommen und begrenzten Parkmöglichkeiten zu rechnen.

NFL Munich Game: Wie komme ich zur Allianz Arena?

Am bequemsten gelangen Fans mit der U-Bahn zur Arena. Von der Münchner Innenstadt fährt die U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum direkt zur Haltestelle Fröttmaning. Von dort führt ein ausgeschilderter Fußweg in etwa 15 bis 20 Minuten über die Esplanade zur Allianz Arena.

Wer am Hauptbahnhof ankommt, kann entweder mit der U-Bahn zum Sendlinger Tor fahren und dort in die U6 umsteigen oder die S-Bahn zum Marienplatz nehmen, wo ebenfalls die U6 abfährt.

Auch vom Ostbahnhof besteht über das Münchner Nahverkehrsnetz eine schnelle Verbindung zur Arena.

Für Autofahrer erfolgt die Anreise über die Autobahnen A9 und A99 sowie die Bundesstraße B13. Die Allianz Arena verfügt über eines der größten Parkhäuser Europas. Dennoch müssen Besucher insbesondere kurz vor Spielbeginn mit Staus und längeren Wartezeiten bei der Einfahrt rechnen.

NFL Munich Game: Anreise mit öffentlichen Verkehrsmittel empfohlen

NFL-Fans sollten deshalb genügend Zeit einplanen und möglichst früh anreisen. Die Veranstalter empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um die Arena schnell und unkompliziert zu erreichen.

Wer nach dem Spiel wieder in die Innenstadt möchte, kann ebenfalls die U6 nutzen. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens kann es unmittelbar nach dem Abpfiff zu vollen Bahnsteigen und längeren Wartezeiten kommen.

DEINE MEINUNG

Weitere Informationen zur Anfahrt gibt es auch auf der offiziellen NFL-Seite, zur Parksituation auf der Website der Allianz Arena. Dort lassen sich auch allgemeine Besucher-Informationen finden.

Das Stadion öffnet um 12.30 Uhr, das Spiel beginnt um 15.30 Uhr.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.