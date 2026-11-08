Nach Startschwierigkeiten siegt Detroit bei Außenseiter Miami Dolphins. "Jetzt geht es nach Deutschland", sagt Amon-Ra St. Brown.

Lange hakte es in der Offense, doch am Ende glückte den Detroit Lions die Generalprobe für das NFL-Gastspiel in München. Eine Woche vor dem Duell mit den New England Patriots in der Allianz Arena gewann das Team um den deutsch-amerikanischen Footballstar Amon-Ra St. Brown 19:9 bei Außenseiter Miami Dolphins.

„Es war ein guter Sieg für uns. Wir wollten ein bisschen mehr scoren, aber wir haben gewonnen und jetzt geht es nach Deutschland“, sagte St. Brown am RTL-Mikro und blickte schon Richtung München: „Mein erstes Profispiel in Deutschland, ich freue mich sehr.“

Lions mit sechs Siegen im Rücken nach München

Quarterback Jared Goff fand St. Brown achtmal, der Wide Receiver sorgte für 86 Yards Raumgewinn. Der einzige Touchdown für die Gäste gelang Running Back Jahmyr Gibbs, Kicker Jake Bates erzielte vier Field Goals. Goff unterlief eine Interception, der 32-Jährige kassierte zudem drei Sacks.

Die Lions haben nach acht Spielen sechs Siege auf dem Konto, in der NFC North stehen nur die Minnesota Vikings (6:1) besser da.

Die Patriots (5:3), Zweiter der AFC East, treffen am späteren Abend (22.25 Uhr MEZ) auf die Green Bay Packers. New England spielt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) nach 2023 zum zweiten Mal in Deutschland. Vor drei Jahren war das Team aus Foxborough in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts angetreten. In München trägt die NFL nach 2022 und 2024 zum dritten Mal ein Hauptrundenspiel aus.