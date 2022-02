NHL: Moritz Seider bewertet Schlägerei mit Crosby und spricht über Olympia

Seider: Bei Olympia auflaufen zu dürfen, das wäre ein Kindheitstraum gewesen. Aber es lag leider nicht in unserer Hand. Wir haben alles dafür getan, aber die Entscheidung wurde uns abgenommen. Die deutschen Jungs waren schon echt fertig und traurig. In dem Moment will man sich am liebsten vergraben und nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Einige mussten sich auch Kommentare gefallen lassen, die niemand hören oder lesen möchte.