NHL: Draisaitl von den Edmonton Oilers schreibt Geschichte und lässt Gretzky hinter sich

Mit insgesamt 17 Punkten (Tore und Assists zusammen) gelang Draisaitl die drittbeste Ausbeute, die jemals in einer Playoff-Serie erzielt wurde. In einer Playoff-Serie im „Battle of Alberta“, wie die Duelle zwischen den Oilers und den Flames bezeichnet werden, sind die 17 Punkte unerreicht. Gretzky folgt in der Liste als nächster Spieler mit 14 Punkten. Die legte er 1983 auf.