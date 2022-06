NHL: Nächster Rekord von Draisaitl - Edmonton verliert Halbfinal-Start in irrer Partie gegen Colorado

„Wir müssen ganz offensichtlich etwas verändern. Wir können nicht so viele Tore herschenken und erwarten, so das Western Conference Finale zu gewinnen“, sagte Draisaitl. Doch er versprach bei der Pressekonferenz auch mehrfach: „Wir werden es besser machen.“ Spiel zwei folgt in der Nacht zu Freitag (MESZ) erneut in Colorado.