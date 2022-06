NHL: Moritz Seider zu seiner Wahl als Rookie des Jahres - "Es ist verrückt"

„Er hat in seinem ersten Jahr eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt und das ganze Jahr stark gespielt“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Seider habe „ganz Eishockey-Deutschland stolz gemacht“, betonte der Finne, sein Schützling sei „an erster Stelle sehr ehrgeizig als Person, er arbeitet sehr hart für das, was er erreichen will und bleibt fokussiert.“