NHL Playoffs: Darum ist Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers gescheitert

Wollen die Oilers in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen, müssen sie in der Defensive stabiler werden und gegebenenfalls ihre Augen nach weiteren Verteidigern auf dem Trademarkt offenhalten. Das meint auch Peter Draisaitl, Vater von Oilers-Star Leon, im exklusiven SPORT1-Interview: „Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann kann man sich das anschauen. Es ist in den Playoffs unabdingbar, dass du gut verteidigst.“