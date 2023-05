Doppelpacker Draisaitl erneut stark: Oilers gleichen aus

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers im Play-off-Viertelfinale der NHL zum Ausgleich geführt. Der gebürtige Kölner erzielte beim 5:1-Sieg bei den Vegas Golden Knights zwei Tore und knüpfte damit an seine beeindruckende Form an. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1, Spiel drei findet am Dienstag (2.30 Uhr MESZ/Sky) in Edmonton statt.

Die Oilers zogen in der Nacht zu Sonntag unter anderem dank Draisaitls Doppelpack bereits im ersten Drittel davon, der 27-Jährige traf zum 1:0 (3.) und dem zwischenzeitlichen 4:0 (17.). In der Folge geriet der Erfolg der Kanadier, die das erste Spiel in Vegas trotz eines historischen Viererpacks von Draisaitl mit 4:6 verloren hatten, nicht mehr in Gefahr.

Draisaitl baute mit nun 13 Toren in acht Play-off-Spielen die Führung in der Torjägerliste aus, mit 17 Punkten führt er weiter auch die Scorerwertung der Postseason an. Der Ausnahmespieler hatte in der Hauptrunde mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt - und hat den nächsten Meilenstein vor Augen.

Der NHL-Rekord von 19 Toren in einer Postseason, aufgestellt von Reggie Leach und Jari Kurri, ist nicht mehr außer Reichweite. Draisaitl verschwendet daran jedoch keinen Gedanken. "Wir bereiten uns einfach auf das nächste Spiel vor. Ich denke, es ist ein Klischee und jeder wird es sagen, aber so ist es nun mal. Das ist die Art, wie wir arbeiten", sagte Draisaitl.

Mit der besten Hauptrunde seit den glorreichen Zeiten der Klublegende Wayne Gretzky haben Draisaitl und Co. die Erwartungen bei den Fans hochgeschraubt. Den fünften und bislang letzten Stanley Cup holten die Oilers vor 33 Jahren.

Mut macht auch die Defensive. Erstmals im Laufe der diesjährigen Play-offs kassierten die Oilers nur einen Gegentreffer. "Jeden Abend vier oder fünf Tore schießen zu müssen, das ist nicht unsere Art, in Spiele zu gehen", sagte Draisaitl: "Wir gehen in die Spiele mit der Einstellung, dass wir zuerst verteidigen müssen." Dies funktioniere "in manchen Nächten besser als in anderen, aber wenn wir uns daran halten, sehe ich unsere Chancen", ergänzte er.