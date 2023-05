NHL Playoffs 2023: Draisaitl-Übertäter nach bösem Foul suspendiert

Konsequenzen für das üble Foul an Leon Draisaitl!

Grund für die Sperre ist eine Szene aus Spiel vier, als Draisaitl kurz vor Schluss einen Schuss auf das leere Tor vergeben hatte. Verteidiger Pietrangelo hatte dem Oilers-Star in der Folge einen heftigen Hieb mit seinem Schläger verpasst , obwohl Draisaitl den Puck schon lange nicht mehr besessen hatte.

Nachdem die Szene per Videobeweis ausgewertet worden war, musste Pietrangelo mit einer Spielstrafe vom Eis. Noch nie zuvor in seiner bislang 15-jährigen NHL-Karriere war Pietrangelo mit einer Geldstrafe oder Suspendierung bestraft worden.

Deshalb erhielt der Draisaitl-Übeltäter keine längere Strafe

Eine längere Sperre stand offenbar im Raum, soll aber vom Department of Players Safety verworfen worden sein, da sich Draisaitl nicht schwerer verletzte und die Serie beim Stand von 2:2 ausgeglichen ist. Damit wird es also in Spiel 6 zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden kommen.