Sturm kritisiert NHL: "Macht ihr eigenes Ding"

Während seiner aktiven Karriere spielte Sturm selbst lange in Übersee, in der NHL bestritt der Angreifer insgesamt 938 Partien, in denen er 242 Tore erzielte und 245 weitere Treffer vorbereitete. "Als Spieler war es anstrengend, nach mehr als 100 Spielen in der Saison zur WM zu fahren. Ich habe das trotzdem gern gemacht", sagte Sturm, der zwischen 2005 und 2012 unter anderem für die Boston Bruins und die Los Angeles Kings auf dem Eis stand.