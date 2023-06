NHL: Von der Tragödie zum Titel in sechs Jahren

Vegas Knights schon bei Debüt im Finale

Schon in ihrer Debüt-Saison waren die Golden Knights völlig überraschend bis ins Finale gestürmt. Damals scheiterten sie zwar an den Washington Capitals, in Vegas aber war es der Startschuss für einen Sportboom, der in den vergangenen sechs Jahren eine Frauen-Basketballmannschaft (Aces), ein Football-Team (Raiders) sowie demnächst wohl eine Baseball-Franchise (Athletics) in die Stadt spülte.