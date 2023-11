NHL: Mit Nico Sturm - sind die Sharks das schlechteste Team der NHL-Geschichte?

Herbe Niederlagen sind das eine, historische das andere. Was die San Jose Sharks derzeit in der NHL abliefern, ist eher letzteres. Viele US-Medien stellen Thesen auf, die das Team aus dem Silicon Valley zum schlechtesten Team der Ligageschichte machen.

Der vorläufige Tiefpunkt wurde allerdings erst in den vergangenen beiden Partien erreicht. Jeweils gegen die Vancouver Canucks und die Pittsburgh Penguins hagelte es in Back-to-back-Spielen zehn (!) Gegentreffer.

Zum ersten Mal seit 58 Ligajahren ist dieses schreckliche Erleben einem Team widerfahren. Sogar die Washington Capitals, die mit einer Bilanz von acht Siegen, 67 Niederlagen und fünf OT/Penalty-Niederlagen in der Saison 1974-75 als das schlechteste Team der NHL-Geschichte gelten, sind besser in ihre historisch schlechte Saison gestartet.

Grund genug für General Manager Mike Grier dem Team vor dem nächsten Ligaspiel am Mittwochmorgen gegen die Philadelphia Flyers eine deftige Standpauke zu verpassen. Wie die Mercury News vermeldeten, wandte er sich - zu einem so früh in der Saison ungewöhnlichen Zeitpunkt - mit klaren Worten an sein Team.

San Jose Sharks in der NHL? Die Fans haben mehr verdient

„Ich wollte sie wissen lassen, dass das, was passiert, von meiner Seite aus nicht akzeptabel ist. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht tolerieren werde, und einige dieser Dinge sind passiert, und ich habe sie das wissen lassen. Von da an werden wir weitermachen.“

Dabei schließt Grier sowohl im Coaching Staff als auch auf dem Spieler-Roster keine Veränderungen aus. „Wenn ich nicht das sehe, was ich sehen will, werden wir alles auswerten und neu verhandeln. Ich meine, so kann es nicht mehr lange weitergehen“, sagte Grier am Montag in einem 45-minütigen Interview mit Reportern: „Die Fans haben mehr verdient.“