NHL: Oilers-Krise macht Draisatil ratlos

Die Edmonton Oilers, als ernsthafter Titelaspirant in die neue NHL-Saison gestartet, taumeln von einer Pleite zur nächsten und gehören mittlerweile zu den schlechtesten Teams der Liga .

Dass sie mit zwei Siegen und zehn Niederlagen nicht ganz am Ende geführt werden, liegt nur daran, dass die San Jose Sharks bereits 13 Spiele und eine Niederlage mehr auf dem Konto haben.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ausgerechnet jene Sharks, die Anfang November in zwei Spielen 20 Gegentore kassiert hatten und nun aber die Oilers mit 3:2 niederringen konnten . „Das ist die Realität“, stellte sich ein völlig konsternierter Leon Draisaitl nach der Pleite den Medien.

Auf die Frage, wie es zur zehnten Niederlage - der vierten in Folge - kommen konnte, wusste der deutsche Superstar keine Antwort. „Keine Ahnung, was ich sagen soll“, murmelte der 28-Jährige ins Mikrofon, um sich dann doch in einer Erklärung zu versuchen: „Ich habe schon das Gefühl, dass wir oft besser sind als das andere Team. Aber es läuft momentan einfach nicht synchron. Es ist einfach enttäuschend.“