Seider hofft auf Zukunft in Detroit: "Viel Zuversicht"

Der deutsche NHL-Profi Moritz Seider will auch in absehbarer Zukunft für die Detroit Red Wings auflaufen. "Es ist nichts Neues, dass ich mich in Detroit wohlfühle und ich hier ein Haus gebaut habe", sagte der Verteidiger in einem Call mit deutschen Medienvertretern: "Die Organisation ist die coolste, die Mannschaft gefällt mir." Aber Gespräche über die Zeit nach dem Ende seines aktuellen Einstiegsvertrags im Sommer habe es noch nicht gegeben.