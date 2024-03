NHL: Draisaitl schießt Oilers zu Overtime-Sieg

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers im Duell mit den Montreal Canadiens in der Overtime zum Sieg geschossen. Der gebürtige Kölner traf in der vierten Minute der Verlängerung im Power-Play zum entscheidenden 3:2 für die Kanadier, die in der NHL damit den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen feierten.