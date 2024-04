Als erst 14. Spieler! NHL-Star knackt Wahnsinnsmarke

Sidney Crosby ist einer der erfolgreichsten Eishockey-Spieler aller Zeiten – nun hat der Kanadier den nächsten Meilenstein erreicht. Der 36-Jährige, der bereits seit 2005 in der NHL für die Pittsburgh Penguins auf der Position des Centers spielt, gewann am Donnerstag mit seinem Team 6:5 nach Verlängerung gegen die Detroit Red Wings.

Der dreimalige Stanley-Cup-Gewinner erzielte nicht nur einen Treffer, sondern glänzte auch mit zwei Assists, darunter die Vorarbeit zum Siegtreffer in der Overtime von Erik Karlsson – zugleich der 1.000 Assist in der ruhmreichen Karriere von Crosby.

„Wenn es eins gibt, was ihn über seine ganze Karriere auszeichnet, dann dass er in den entscheidenden Momenten abliefert“, adelte Karlsson seinen Teamkollegen. „Das war heute nicht anders.“

Crosby knackt Wahnsinnsmarke

„Das muss man sich mal überlegen, in was für eine elitäre Gesellschaft ihn das bringt“, erklärte Pittsburghs Trainer Mike Sullivan. „Die Meilensteine, die er erreicht, sprechen für sich selbst. Das bringt ihn auf ein Niveau mit den größten Spielern aller Zeiten.“

Sullivan bewundere an Crosby, der bislang insgesamt 1.591 Punkte sammelte und in der ewigen Scorerliste auf dem zehnten Platz liegt, „am meisten, dass er trotzdem so bescheiden ist und so eine Integrität zeigt. Er repräsentiert alles, was im Eishockey richtig läuft. Wir haben Glück, ihn in Pittsburgh zu haben.“