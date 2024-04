Deutsche Eishockey-Legende kassiert trotz Rücktritt Millionen

Nach über 800 Spielen sollte nun doch Schluss sein. Der ehemalige NHL-Star Christian Erhoff beendete am Freitagabend endgültig seine Karriere, nachdem er 2018 schon einmal in den Ruhestand gegangen war, aber fünf Jahre später wieder für die Krefeld Pinguine in der DEL2 auf das Eis ging. Trotzdem bekommt er bis 2028 immer noch Gehalt - von einem Verein, bei dem er seit zehn Jahren nicht mehr spielt.