NHL: Draisaitl sichert Play-offs - Seider verliert knapp

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers einen deutlichen Sieg gefeiert und sich so den Einzug die NHL-Play-offs gesichert. Gegen Colorado Avalanche holte das Team von Head Coach Kris Knoblauch einen souveränen 6:2-Sieg und hat sich so für das Rennen um den Stanley Cup in der nordamerikanischen Profiliga qualifiziert. Draisaitl glänzte mit zwei Assists.