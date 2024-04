Wirbel um möglichen Umzug der Arizona Coyotes in der NHL!

Vor rund zwei Jahren wurde die Franchise nach jahrelangem Streit aus dem Arena-Standort in Glendale rausgeworfen, sodass der Klub seit 2022 seine Spiele vor 5.000 Zuschauern in der Mullett Arena auf dem Campus der Arizona State University austrägt. Da die Arena jedoch nicht den Ansprüchen der NHL entspricht und der Neubau einer eigenen Arena durch ein Bürgervotum abgelehnt wurde, steht der Umzug nun kurz bevor.

Kauft Jazz-Boss Smith nun die Coyotes?

Und Smith sagte im Gespräch mit ESPN: „Unser Ziel ist die NHL in Utah. Und den Rest überlasse ich Gary.“ Der 46-Jährige fuhr fort: „Utah ist das, was ich geschäftsfreundlich nennen würde.“ Erst Anfang der Woche postete er ein Online-Formular in den sozialen Medien, in dem Fans Vorschläge für einen Namen des NHL-Teams machen können, falls die Coyotes nach Salt Lake City umziehen sollten.