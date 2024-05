Draisaitl und Oilers kassieren Ausgleich in Dallas

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben im zweiten Halbfinalspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Ausgleich kassiert. Im texanischen Duell bei den Dallas Stars mussten sich die Oilers mit 1:3 geschlagen geben und gehen mit einem 1:1-Zwischenstand in die dritte Begegnung am Montag in Edmonton.